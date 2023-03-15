15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sel sularından can pazarı. Hayatını uzatılan yangın hortumu kurtardı

Sel sularından can pazarı. Hayatını uzatılan yangın hortumu kurtardı

Şanlıurfa'daki selde can pazarı yaşandı. Abide Kavşağı'nda suda mahsur kalan kişi atılan itfaiye hortumla kurtarıldı

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 14:32
Takip Et

Hayatını uzatılan yangın hortumu kurtardı

Sel sularından can pazarı. Hayatını uzatılan yangın hortumu kurtardı
+
Aa
-

Şanlıurfa'da dünden bu yana devam eden şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.Bu sırada Akpiyar Deresi'nde can pazarı yaşandı. alt geçitte mahsur kalan bir kişi yüzerek, istinat duvarının dibine kadar gelmeyi başardı.

 İtfaiyeciler de selzedeye hortum atarak imdadına yetişti.

Selzede hortuma tutunurken, çok sayıda kişi de vatandaşı yukarı çekmeye çalıştı. Yukarı çekilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.
Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu.Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.


Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
2
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
3
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
4
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
5
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
6
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Şap aşısı devam diyor
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Michael Jordan'ın ayakkabıları açık artırmada
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
﻿Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu grevleri devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.