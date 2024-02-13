Antalya'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da bugün gerçekleşen ve okulların 1 gün süreyle tatil edilmesine yol açan sel felaketinde, 1 vatandaşın yaşamını yitirdiği bildirildi. Vatandaş, Kepez ilçesinde bir aracın içinde ölü olarak bulundu.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğu belirtilirken Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.

Antalya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.