Antalya-Konya karayolu tırların geçişine tekrar kapatıldı   

Geçtiğimiz pazar gününden bu yana tırlara kapalı olan Akseki-Şeydişehir Karayolu Alacabel mevkii, bugün açılsa da tekrar kapatıldı. Kar ve tipinin Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik mesafede etkili olduğu bildirilirken, 1825 rakımlı Alacabel’de kar, tipi ve buzlanma olduğu belirtildi. Bölgede karayolları ekipleri kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışmasına devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırların geçişine müsaade etmeyip, dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Ekipler, diğer araçların da zincirsiz geçişlerine müsaade etmiyor.