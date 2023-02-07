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Antalya-Konya karayolu tırların geçişine tekrar kapatıldı   

Kar ve tipi nedeniyle daha önce tırların geçişine kapatılıp, bugün açılan Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Şeydişehir Karayolu Alacabel mevkii, akşam saatlerinde yağıştan dolayı tekrar kapatıldı.   

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:52
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Antalya-Konya karayolu tırların geçişine tekrar kapatıldı   

Antalya-Konya karayolu tırların geçişine tekrar kapatıldı   
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Geçtiğimiz pazar gününden bu yana tırlara kapalı olan Akseki-Şeydişehir Karayolu Alacabel mevkii, bugün açılsa da tekrar kapatıldı. Kar ve tipinin Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik mesafede etkili olduğu bildirilirken, 1825 rakımlı Alacabel’de kar, tipi ve buzlanma olduğu belirtildi. Bölgede karayolları ekipleri kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışmasına devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırların geçişine müsaade etmeyip, dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Ekipler, diğer araçların da zincirsiz geçişlerine müsaade etmiyor. 

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