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Başı ve kolları olmayan cesette yeni gelişme

Antalya’nın Kepez ilçesindeki ormanda başı ile kolları olmayan cesede ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İlk incelemeye göre cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:19
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Antalya’nın ormanda başı ile kolları olmayan cesette bıçak detayı

Başı ve kolları olmayan cesette yeni gelişme
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Olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi. Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

(Kaynak: DHA)

 

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