Antalyaspor'dan flaş transfer

Antalyaspor, Belçika'nın Standard Liege takımından Malili oyluncu 'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu

Malili futbolcu düzenlenen törende sözleşme imzaladıktan sonra Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

