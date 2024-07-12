Mehmet Büyükekşi bitti Ali Koç kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesi yaşananları görüyorsunuz.

Bir adam var. Türk futbolu için sakıncalı.

Ama öyle bir güç almış ki arkasına koltuğa japon yapıştırıcı ile yapıştırılmış sanki.

Tüm rezilliklere rağmen koltuğunda oturmakta inat ediyor.

İşin enteresanı karanlık bir desteği de var. Karşısına çıkan en büyük aday bir anda zehir zemberek açıklamayla çekiliveriyor.

Adam tek...

Kazanacak gibi duruyor.

Herkes de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yükleniyor.

Neymiş efendim; Ali Koç demiş ki "Bu başkan gidecek!"

"Hani" diyorlar; "Gitmiyor işte. Aziz Yıldırım başkan olsaydı gidecekti!"

E madem Aziz Yıldırım o kadar güçlü bu işlerde seçimi kazanamadı diye Fenerbahçe düşmanı mı oldu? Yine göndersin.

Neyse... Ben şunu diyeceğim.

Mehmet Büyükekşi ne olursa olsun oturamayacak o koltukta.

Gidecek!

Bırakacak!

Ya istifa edecek, ya da ettirilecek!

Çünkü o koltuğun adamı değil.

Çünkü bu işi hiç bilmiyor.

Çünkü kötü niyetli.

Çünkü o koltukta oturduğu sürece kaos daha da büyüyecek.

Onun için diyorum ki Ali Koç kazandı.

Mehmet Büyükekşi gevrek gevrek gülüyor ama. Bitti. Oturamayacak o koltukta.

Göreceksiniz.

Türk futbolu kurtulacak bu saçmalıktan.

Hodri meydan.