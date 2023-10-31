Turistlerin en çok dolandırıldığı ülkeler. Avrupa meraklıları bu listeye çok şaşıracak

Turizmajansı sitesinin haberine göre; Turistlerin en sıklıkla dolandırıldıkları yöntemler arasında, tarihi bir anıtı veya kültürel öneme sahip bir bölgeyi ziyaret etmek için sahte bilet satışı öne çıkıyor. Seyahat sigortası karşılaştırma uzmanları tarafından hazırlanan yeni bir Avrupa dolandırıcılık endeksi Quotezone, Eyfel Kulesi ve Notre-Dame Katedrali’ni turistlerin ziyaretleri sırasında dolandırılmış hissetmelerine neden olma olasılığı en yüksek turistik yerler olarak adlandırdı.

Turistler ayrıca, incelemelerde cazibe merkezinin tabanındaki yankesicilerin sayısıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Fransa’nın en önemli beş turistik mekanını ziyaret edenler, 748 yorumda kendilerini dolandırıldıklarını hissettiklerini belirttiler; bu, dolandırıcılık konusunda ikinci en fazla bahsedilen ülke olan İspanya’nın sekiz katından fazla bir rakam. Birleşik Krallık listede altıncı sırada yer aldı ve turistler 37 kez dolandırıldığını hissettiklerini bildirdiler; bu oran Fransa’dan yirmi kat daha az.

Avrupa’da şikâyet sayılarına göre turistlerin dolandırılma olasılığı en yüksek 10 ülke:

Fransa 748

İspanya 91

İtalya 72

Türkiye 67

Yunanistan 64

Birleşik Krallık 37

Hırvatistan 26

Polonya 26

Portekiz 17

Avusturya 13