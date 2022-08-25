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Nwakaeme resmen duyuruldu! İşte yeni takımı

Trabzonspor ile yollarını ayıran ve adı Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme, Arabistan'a transfer oldu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:57
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:59
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Anthony Nwakaeme Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer oldu

Nwakaeme resmen duyuruldu! İşte yeni takımı
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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al Fayha kulübü ile sözleşme imzaladı.

Bir süredir gündemi meşgul eden ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra hangi takıma gideceği merakla beklenen Nwakaeme'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu.

Yapılan resmi açıklamada Nijeryalı oyuncunun yeni takımının Al Fahya olduğu ve sözleşmenin ise 2024'e kadar olduğu duyuruldu.

33 yaşındaki başarılı oyuncu 2018'de Trabzonspor'a imza atmış ve Süper Lig'de 120 maçta 41 gol 36 asist üretmişti.

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