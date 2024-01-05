Antibotiğin kralı üretildi. En dirençlisini bile öldürüyor

Acinetobacter baumannii adlı bakteri, insanlarda ilaçlara karşı dirençli ve ölümcül enfeksiyonlara sebep olduğu bildirildi.

Bu bakteriyi öldürebilen yeni bir antibiyotik olan “Zosurabalpin”in laboratuvar testleri başarıyla sonuçlandı.

Harvard Üniversitesi ve Roche işbirliğiyle geliştirilen bu antibiyotik, zatürre ve sepsis gibi hastalıkları laboratuvar koşullarında tedavi etti. Bu antibiyotik, insanlarda da denenmesi için umut vaat ediyor.

‘YAŞAM KURTARIR’

Uzmanlara göre, acinetobacter baumannii bakterisi, mevcut antibiyotiklere karşı dirençli olduğu için akciğer, idrar yolu ve kan enfeksiyonlarına neden olduğu biliniyor. Bu enfeksiyonlar yüksek ölüm riski taşıdığının altı çizildi.

Bu bakteri, ayrıca hastane ortamında solunum cihazı kullanan hastalarda sıkça görülen agresif bir patojen olduğu bildirildi. Yeni antibiyotiğin tıbbi kullanıma sunulması, bu enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümleri azaltabileceği ifade edildi.