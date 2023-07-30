Antika hırsızı kameraya yakalandı

Şanlıurfa Siverek’te antika dükkanında gerçekleştirilen hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Antika hırsızı kameraya yakalandı

Olay, gece geç saatlerde Siverek İspahi Pazarı'nda meydana geldi. Saniye saniye görüntülere yansıyan hırsızlık olayında yüzünü bez parçasıyla kapatan bir kişi, pazarın üst kısımlarından ortadaki direk yardımıyla İspahi Pazarı'na indi.

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Elinin yetiştiği tüm güvenlik kameralarına çorap geçiren hırsız, yine de kameralara yakalanmaktan kurtulamadı.

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Rahat tavırlarla pazarda dolaşan hırsız, 2 antika kılıç ile bir jeneratörü çalarak kaçtı.

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Hırsızlık anı pazardaki zarar görmeyen güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olayla ilgili polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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