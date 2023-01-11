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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

Ronaldo Arabistan'da antrenmanda ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki yıldız futbolcu performansıyla eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi.

Galeri Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 00:48
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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr antrenmanında yüksekten gelen topa sıçramasıyla beğeni topladı ve eski günlerini hatırlattı.

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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla antrenmanlara devam ediyor.

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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

Yabancı sınırı dolayısıyla Suudi Arabistan Ligi'nde maça çıkmayan Portekizli yıldız ilk maçına 19 Ocak'ta PSG'ye karşı çıkacak. Bu mücadelede Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmaları Fransız devine karşı olacak.

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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

Bu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Suudi Arabistan ekibinde kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.

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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

Yapılan paylaşımda 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun korner organizasyonunda yüksekten gelen topa sıçrayışı görenleri şaşkına çevirdi.

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En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

Bu fotoğraf karesinin paylaşılmasından sonra Ronaldo'nun atletizmi alkışları topladı.

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