﻿En yükseğe yine Ronaldo sıçradı

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr antrenmanında yüksekten gelen topa sıçramasıyla beğeni topladı ve eski günlerini hatırlattı.
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İngiliz devi Manchester United ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo yeni takımıyla antrenmanlara devam ediyor.
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Yabancı sınırı dolayısıyla Suudi Arabistan Ligi'nde maça çıkmayan Portekizli yıldız ilk maçına 19 Ocak'ta PSG'ye karşı çıkacak. Bu mücadelede Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmaları Fransız devine karşı olacak.
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Bu maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Suudi Arabistan ekibinde kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi.
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Yapılan paylaşımda 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun korner organizasyonunda yüksekten gelen topa sıçrayışı görenleri şaşkına çevirdi.
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Bu fotoğraf karesinin paylaşılmasından sonra Ronaldo'nun atletizmi alkışları topladı.