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Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or ödülünden biri satıldı

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülünü büyük bir meblağ karşılığında sattı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:27
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Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or ödülünden biri satıldı

Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or ödülünden biri satıldı
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Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, serinin bir parçasını elinden çıkardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 37 yaşındaki yıldızın 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı.

Ronaldo ilkini 2008'de Manchester United döneminde diğer dört ödülü ise Real Madrid kariyerinde kazanmıştı. 2013 yılında kazandığı Altın Top ödülü, Lionel Messi ve Franck Ribery ile en çekişmeli mücadelelerden biriydi. Törenin ardından Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti.

Ödül, Make-A-Wish vakfına fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin Euro'luk teklifi oldu. Bu meblağ doğrudan, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.

Forbes'a göre Ronaldo'nun ödülü için kazanan teklifi yapan Ofer'in serveti 9,9 milyar Dolar civarında. İsrailli iş insanının Atletico Madrid ve Portekiz kulübü Famalicao'da hissesi bulunuyor.

Ronaldo'nun kendisi müzayedeye katılmadı. Ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.

Cristiano Ronaldo, ödülü kazandığı 2013 yılında Real Madrid adına 55 gole imza atmış ancak Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve Barcelona'nın İspanya'da şampiyonluğa ulaşmasıyla sezonu kupasız kapatmıştı.

2022 yılında ödülü Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Karim Benzama kucakladı. Portekizli yıldız, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi. 

Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı.

Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi ise 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almamıştı.

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