Portekiz'de şok sakatlık. Antrenmanda kaburgasını kırdı

Yarınki Uruguay maçına hazırlanan Portekiz Milli Takımı büyük şok yaşıyor.
Antrenmanda stoper Danilo Pereira sakatlandı. Hemen tedavisine başlanan Pereira'ın üç kaburga kemiğinde kırık olduğu belirlendi.
Tecrübeli futbolcunun yarın Uruguay karşısında görev alamayacağı, Portekiz eleme turlarına kalırsa da, oynamasının şüpheli olduğu açıklandı.
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