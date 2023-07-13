Apartmanda ölümü bekliyor... Raporu engelleyen karanlık güç kim? Ünlü gazeteci isyan etti

Ünlü gazeteci Burak Ersemiz, Kadıköy'de yaşadığı bina için bir buçuk yıl önce karo karot raporu başvurusu yaptıklarını ve rapor için delik deşik edilen binanın raporunun hala verilmediğini belirterek isyan etti. Harabeye dönen binada can güveliklerinin olmadığını belirten Ersemiz, sosyal medyada paylaştığı videoda "Bir buçuk yıldır karot raporunun çıkmasını kim engelliyor?" diye sordu.

Ersemiz, "Tam 1.5 yıldır binamız bu durumda.Yapılacak araştırma sonucu karot şirket ve labaratuarlarıyla ilgili ilginç sonuçlar ve ilişkiler çıkacağına eminim. Aylardır delik deşik bir binada yaşıyoruz. Ya siyasi nüfuz yada rüşvet çarkı raporu engelliyor" notu ile paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkamda gördüğünüz bina 1978 yılından beri bizim de yaşadığımız bir bina.Kadıköy sahilinde Caddebostan'da bir bina. Çevremizdeki bittün binalar gördüğünüz gibi kentsel dönüşüm ile yenilendi. Çürükse rapor verildi ve yenilendi. Bir komşumuz geçen sene 2022 yılında Mart ayında karot raporuna başvurdu. Ancak ne yazık bi bir takım engellemelerle şu tarihe kadar, Temmuz ayındayız... 2023'ün ve bu rapor bir türlü bakanlığa teslim edilmedi. Şimdi delik deşik bir bina, defalarca karot alındı ve burada oturmak zorundayız. Kızım bu yüzden burada oturmuyor ve yurt dışına gitti. 6 Şubat depreminin ardından hemen sahildeki bu binanın raporunun çıkmaması hayret verici. Bir organize çete çıkacaktır bu bina ile ilgili araştırma yapıldığında."

Bu açıklamanın ardında binanın durumunu gösteren Ersemiz'ın paylaştığı görüntüde, demirleri görünür haldeki kolonlarda karot testleri sonucu oluşan delikler dikkati çekti. Kat kat dolaşarak binanın tamamının harabeye dönüş halini gözler önüne seren Erseniz, "Bir buçuk yıldır karot raporunun çıkmasını kim engelliyor?" diye sordu.