Apendiks hakkında doğru ve yanlış bilinenler neler

Kaynak: DHA
Apendiks hakkında doğru ve yanlış bilinenler neler
İşte ApendiksİN çok az bilinenleri...

Apendiks, küçük ve ince bir kese. Uzunluğu ortalama 9 cm civarında. Sağ alt karın bölgesinde bulunur. Kör bağırsağın bir uzantısıdır. Boyutu yaşa göre değişir. Çocuklarda daha uzun, yetişkinlerde daha kısadır. Apendiksin ne işe yaradığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak son araştırmalar, apendiksin sindirim sistemindeki yararlı bakterileri sakladığı ve hastalıklarda onları koruduğu yönündedir. Apendiksin çıkarılması vücuda zarar vermez.

Apendiks iltihaplandığında apandisit oluşur. Apendiks iltihabının nedeni her zaman belli değildir. Apendiks ağzının dışkı, lenf düğümü veya başka bir madde ile tıkanması sonucu olabilir. Tıkanma, apendikste şişme ve iltihaba yol açar.

APANDİSİTİ ÖNLEMENİN BİR YOLU YOK

Apandisit, bazı hastalıklarla karıştırılabilir. Bunlar arasında Crohn hastalığı, gastroenterit, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, pelvik enfeksiyon, irritabl bağırsak sendromu, adet ağrısı, ektopik gebelik, pelvik inflamatuar hastalık gibi durumlar sayılabilir. Bu nedenle, şiddetli karın ağrısı olan kişilerin acil olarak doktora başvurmaları gerekir. Apendiks bazen normal yerinden farklı bir yere uzanabilir. Bu yerler ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer veya pelvis olabilir. Bu durumda, tanı koymak için ek testler yapılabilir. Bunlar kan testi, hamilelik testi, idrar testi, ultrason veya CT taraması olabilir. Bazı durumlarda, cerrah apendiksi ve pelvik organları görmek için laparoskopi yapabilir.

APANDİSİT TEDAVİSİ

Apandisit tedavisi için genellikle apendiksin alınması önerilir. Çünkü apendiks patlayabilir ve hayati tehlike oluşturabilir. Bazen apendiks normal görünse bile alınabilir. Doktor apandisit olduğundan emin olamazsa, belirtilerin değişip değişmediğini görmek için bir süre bekleyebilir. Apandisit belirtileri tipiktir. Karın ağrısı sağ alt kısımda yoğunlaşır ve hareket ettikçe artar. Apandisit iştahsızlık, halsizlik, kabızlık veya ishal yapar. Ağrının nedeni, apendiks ağzının tıkanması ve bakterilerin çoğalmasıdır.


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