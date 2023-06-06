Apple beklenen sanal gerçeklik başlığını tanıttı

Apple, son etkinliğinde WWDC'de iOS 17 güncellemesi, 15-inch MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürünlerini tanıttı.

SANAL GERÇEKLİK BŞLIĞI DİKKAT EÇTİ

2014'ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi "Vision Pro" başlığının da tanıtıldığı etkinlikte ürünün 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında "apple.com"da ve ABD'deki Apple Store konumlarında satışa sunulacağı açıklandı.

Apple'dan Vision Pro'ya ilişkin yapılan açıklamada ise ürünün şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu ifade edildi.

Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

Apple'ın ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak duyurduğu cihazın Türkiye fiyatı 75 bin TL olarak belirlendi.

(Kaynak: AA)