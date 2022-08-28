Apple çalışanlarından CEO Tim Cook'a sert yanıt: Gelmeyeceğiz

Apple, pandemi sürecinin sona ermesinin ve ülkede covid vakalarının azalmasının ardından çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istediğini duyurmuştu. Apple’ın hibrit çalışma planı salı, perşembe ve ekibe göre değişen üçüncü bir günde çalışanlarının ofise dönmelerini zorunlu kılmaktaydı.

ÇALIŞANLAR OFİSE GELMEK İSTEMİYOR

Çalışanların oluşturmuş olduğu Apple Together platformundan sızan bilgilere göre ofis ortamının ilhamı sınırladığı ve daha esnek çalışma koşullarında insanların daha mutlu ve üretken olduğu ifade edildi.

OFİSE GELMEMEK İÇİN İŞTEN AYRILDILAR

Apple’ın makine öğrenim departmanı başkanı Ian Goodfellow, birkaç ay önce daha esnek çalışma koşulları için şirketten ayrılarak Google’a geçtiğini açıkladı.