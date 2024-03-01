Apple Car projesi iptal edildi, şirkete maliyeti belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Apple Car projesi iptal edildi, şirkete maliyeti belli oldu
Apple, 10 yıl boyunca üzerinde çalıştığı elektrikli ve otonom araç projesi "Project Titan"ı iptal ettiğini duyurdu. Şirketin bu proje için 10 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı.

The New York Times'ın raporuna göre, Apple Car projesi süresince birçok lider değişikliği ve farklı görüşler yaşandı. Başlangıçta Tesla'ya rakip bir araç üretmeyi planlayan Apple, daha sonra Google'ın Waymo modellerine benzeyen tam sürücüsüz bir araç geliştirmeye yöneldi. Ancak son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir araç tasarlamaya başladı.

Siri İle Kontrol Edilen Bir Araç Hayali

Apple, elektrikli otomobil projesinde Siri'yi merkeze almayı planlıyordu. Aracın tamamen Siri tarafından kontrol edilmesi ve kullanıcılarla iletişim kurması hedefleniyordu. Proje kapsamında yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısı çalışıyordu.

Yazılım ve Algoritma Sorunu

Rapora göre, Apple Car projesinin iptal edilmesinin ana nedeni, Apple'ın otonom sürüşe sahip bir araç için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı. Apple, bu alanda rakiplerine göre geride kaldı ve projeyi sonlandırmaya karar verdi.

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