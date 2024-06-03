Apple ilan etti resmen tarih oldu

Apple açıkladığı son liste ile iPhone 5s cihazını tüm dünyada satıştan kaldırılmış ürünler listesine aldı. Bu da şu anlama geliyor. Apple Store’lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının bundan sonra cihaz onarım ve donanım hizmetlerini artık sunmayacağı anlamına geliyor.

Eylül 2013 tarihinde tanıtılan ve oldukça ses getiren iPhone 5s cihazlar tüm coğrafyada en popüler cep telefonları arasında yerini almıştı.

Apple, yedi yıl önce iPhone 5s cihazların satış dağıtımlarını sonlandırmıştı. Ana ekran üzerine konulan parmak okuma izi o dönem ses getirmişti.