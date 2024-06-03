Apple ilan etti resmen tarih oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apple ilan etti resmen tarih oldu

Apple eski ürünler listesini güncelledi. Bir dönemin efsanesi olan iPhone 5s modeli tüm dünyada satıştan kaldırılan iPhone ürünleri arasında yer aldı.

Apple açıkladığı son liste ile iPhone 5s cihazını tüm dünyada satıştan kaldırılmış ürünler listesine aldı. Bu da şu anlama geliyor. Apple Store’lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının bundan sonra cihaz onarım ve donanım hizmetlerini artık sunmayacağı anlamına geliyor.d40a2868.webp

Eylül 2013 tarihinde tanıtılan ve oldukça ses getiren iPhone 5s cihazlar tüm coğrafyada en popüler cep telefonları arasında yerini almıştı.

Apple, yedi yıl önce iPhone 5s cihazların satış dağıtımlarını sonlandırmıştı. Ana ekran üzerine konulan parmak okuma izi o dönem ses getirmişti.

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