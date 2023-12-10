Teknoloji devi Apple sunduğu Apple Music servisine zam yaptı. Döviz kuru nedeniyle iPhone ürünlerine yapılan zamlardan son olarak müzik servisi Apple Music de nasibini aldı. Peki, Apple Music’e zam mı geldi? 2024 Apple Music fiyatı ne kadar kaç TL?

Apple şirketi döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle yıl içerisinde Türkiye’de satışa sunduğu iPhone ürünlerinde zam yapmıştı. Birkaç kere yapılan zamların ardından Apple son olarak Apple Music’e zam yaptı.

Apple Music’te kullanıcılara sunulan Öğrenci, Bireysel ve Aile planları için yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Apple Music’te en ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye yükseldi.

2024 APPLE MUSİC FİYATLARI

Apple Music uzun zaman sonra müzik servisinde zam yaptı. Son zamlarla birlikte Apple Music fiyatları şu şekilde;

Apple Music öğrenci paketi aylık 19,99 TL

Apple Music bireysel paketi aylık 39,99 TL

Apple Music aile paketi aylık 59,99 TL