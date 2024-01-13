Apple kullanıcıları dikkat. Tüm bilgileriniz çalınabilir

Apple kullanıcıları arasında internet bağlantısına gerek olmadan dosya paylaşımı sağlayan AirDrop, Çin’de hükümetin çözmesi gereken sorunlardan biri olarak duruyor.

Oksijen'de yer alan habere göre, Hong-Kong’daki demokrasi yanlısı protestolar esnasında Çin’deki protestocular arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan AirDrop’un şifresinin Çin destekli yazılımcılar tarafından çözüldüğü iddia edildi.

Çin hükümetinin AirDrop’un şifresini çözme hamlesi, internet sansürünü aşmak için bu özelliği kullanan protestocuların avlama çabasının bir sonucu olarak görülüyor.

PROTESTOCULARIN İLETİŞİMİNİ KESMEK İÇİN AİRDROP'UN ŞİFRESİNİ ÇÖZDÜLER

The Beijing Wangshendongjian Adli Değerleme Enstitüsü yaptığı açıklamada, anonim AirDrop'ların şifresini çözmek ve izini sürmek için çalışan bir araç geliştirdiklerini duyurdu.

Bu uygulama AirDrop göndericisinin telefon numara ve elektronik postalarını deşifre ediyor.

Bu yöntemle Çin polisinin uygunsuz konuşmaların sahibi olan birkaç şüpheliyi tespit ettiği de iddia edildi.

ÇİN HÜKÜMETİ YANLILARI AİRDROP'UN ŞİFRELEMESİNİN ÇÖZÜLMESİNE OLUMLU BAKIYOR

Çin’de hükümeti destekleyenler ise bu gelişmeyi olumlu karşılıyor. Özellikle de Çin polisleri. Zira onların elini kuvvetlendiren bir hamle gelmiş durumda. AirDrop şifresini kırınca polis vaka tespiti ve çözümünde daha net bilgi sahibi olabiliyor.

Bu gelişme Apple’ın, AirDrop’un muhalefeti yaymak için kullanılmasına tepki olarak 2022’de Çinli iPhone kullanıcıları için dosya paylaşımını sınırlamasının ardından geldi. Apple, o dönem yaptığı güncellemelerle AirDrop’un “Herkesten al” seçeneğine kısıtlama getirdi.

Bu kısıtlama ile birlikte 10 dakikalık kullanımın ardından AirDrop otomatik olarak kapanıyor. Böylece kitlesel gösteride iletişim sekteye uğruyor.