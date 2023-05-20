Apple Türkiye’de sattığı iPhone ürünlerine zam yaptı. Zammın ardından Apple iPhone fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple telefonlar ne kadar oldu?

APPLE İPHONE TELEFONLAR NE KADAR OLDU?

Apple, Türkiye’de sattığı ürünlerine yaklaşık yüzde 10 oranında zam yaptı. Apple zammının ardından iPhone ürün fiyatlarında değişiklikler oldu.

Bu Türkiye’ye özel olan zamlar sonrasında

iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 35.999 TL’ye,

iPhone 14 Plus’ın başlangıç fiyatı 39.999 TL’ye,

iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 45.999 TL’ye,

iPhone 14 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise tam 49.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 13 mini’yi artık 26.999 TL’den başlatan Apple Türkiye,

iPhone 13 için 29.999 TL başlangıç fiyatı açıklıyor,

iPhone 12 için başlangıç 26.999 TL seviyesinde yer alıyor, iPhone SE (3. Nesil) 18.499 TL’den başlıyor.

Türkiye’de satılan diğer Apple ürünleri de artık hatırı sayılır oranda daha pahalıya elde edilebiliyor.