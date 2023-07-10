Apple Türkiye’deki ürünlerine iPhone telefonlarda dahil olmak üzere zam yaptı. Peki, Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?

IPHONE TELEFONLAR NE KADAR OLDU?

KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi.

Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhoneun son sürümü olan iPhone 14’ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL’ye yükseldi.

iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

MACBOOK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Telefonların yanı sıra bilgisayar, tablet ve kulaklıkların da fiyatı arttı.

Buna göre, Apple Watch SE ürünü 8 bin 599 TL'den 8 bin 745 TL’ye çıkarken; 4 bin 299 TL olan 2. nesil AirPods ürünü ise 4 bin 372 TL'ye yükseldi.

Macbook fiyat listesine bakıldığında ise, 31 bin 499 TL olan Macbook Air M1 ürününün 32 bin 33 TL'ye çıktığı görüldü.

16 inç M2 Max Macbook Pro 1 TB ise 122 bin 999 TL'den 125 bin 84 TL'ye çıktı.

AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.