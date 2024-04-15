Apple'dan şok edici casusluk alarmı. Bütün kullanıcılarını uyardı. Telefonlarınız artık güvende değil

Apple yetkilileri İran'ın İsrail'e saldırısından kısa bir süre önce çok sayıda siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurarak özellikle siyasetçiler, gazeteciler, aktivistler ve STK temsilcilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Apple yetkilileri sıradan vatandaşın da dikkatli olması gerektiğinin altını ısrarla çizdiler. Söz konusu bildirimi alanların ne yapmaları konusunda da bilgilendirmede bulunan Apple yetkilileri kullanıcıları şunları yapma konusunda uyardı:

- iOS sürümünüz mutlaka güncel olmalı

- Uygulama ve diğer tüm güncellemeler yüklenmeli

- Cihazınızdaki bilgiler düzenli olarak yedeklenmeli

- Cihaz ayarlarındaki "Kilit Modu" etkin hale getirilmeli. Kilit modu, Pegasus ve Predator gibi dünyada bilinen en gelişmiş casus yazılımlarına karşı oldukça etkili ve korunaklı. Bu modun açık olması siber saldırılara karşı sizi koruyacak en etkili yöntemdir.

Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu konu hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Bu 4 adımı, bildirim alsanız da almasanız da uygulayın" dedikten sonra öenmli bilgileri takipçileriyle paylaştı.

"BU TEHDİT, GİTTİKÇE BÜYÜYEN VE HEPİMİZİ ETKİLEYEBİLECEK OLAN BİR TEHDİT"

İstihbarat servisleri, hem kendi geliştirdikleri hem de küresel siber silah şirketlerinin ürettiği milyonlarca dolarlık üst seviye casus yazılımları kullanırlar. Bunları bazı devletler siyasetçileri, gazetecileri, aktivistleri ve hatta sıradan insanları hedef almak için kullanabiliyorlar. İsrailli NSO ve Intellexa örneği önümüzde. Son birkaç yılda dünyayı sarstılar. Pegasus ve Predator ile onlarca ülkede binlerce insan dinlendi, izlendi, takip edildi. En güncel ve en yeni iPhone kullansanız da hepsine sızabiliyorlar. Sızmaları için sizin hiçbir şeye tıklamanız veya bir eylemde bulunmanız gerekmiyor. Bunlar sürekli olarak kendilerini güncellediği için Apple ve Google gibi şirketler sürekli olarak güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Bu tehdit, gittikçe büyüyen ve hepimizi etkileyebilecek olan bir tehdit.