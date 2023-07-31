Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir

iOS 16.5 sürümünde ekran süresi sorununun bitmediği ortaya çıktı. Bu hata sebebiyle çocuklar durumdan etkilenebileceği belirtildi.

Apple'dan tepki çeken hata! Çocukları etkileyebilir

iPhone kullanıcıları bir süredir ekran süresi sorunu ile ilgili bazı sorunlar yaşıyordu.

Sorunun iOS 16.5 sürümüyle düzeltileceği ifade edildi. Ancak tapılan beklenildiği gibi olmadı.

İlk olarak sorun, iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarında baş gösterdi. Ebeveynlerin, çocukların cihazlarını kullanamayacakları saatleri uzaktan ayarlamasına olanak tanıyan Atıl Süre adlı bir işlevi etkiler. Bir Apple sözcüsü, “Bazı kullanıcıların Ekran Süresi ayarlarının beklenmedik bir şekilde sıfırlandığı bir sorunla karşılaştığının farkındayız.” açıklamalarını yaptı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Özelliği kontrol eden ebeveynler, planlanan saatlerin ya eski ayarlara döndüğünü ya da tamamen kaldırıldığını ve çocukların cihazlarını istedikleri zaman kullanmalarına olanak tanıdığını fark etti. 2.300 kişi aynı hatayı yaşadıklarını söyledi.

EKRAN SÜRESİ NEDİR?

Ekran süresi, 2018’de Apple’ın geliştiriciler konferansında tanıtıldı ve ebeveynlerin çocuklarının Etkinlik Raporunu uzaktan kontrol etmelerine ve uygulama kullanım sürelerini yönetmelerine olanak sağladı. Belirli bir saat aralığında belli uygulamalar bile seçilebiliyor. Bu özellikler, günümüzde özellikle ebeveynler tarafından sıkça kullanılıyor.

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