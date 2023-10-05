Apple'ı 10 bin kez bu yöntemle dolandırmışlar. Dolandırıcı kardeşler 8 yıl sonra yakayı ele verdi

San Diego şehrinde yaşayan iki kardeşin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ı binlerce kez dolandırdığı ortaya çıktı.

10 BİN SAHTE ÜRÜNÜ ORİJİNALİYLE DEĞİŞTİRDİLER

Kardeşler, sahte Apple ürünlerini arızalı oldukları bahanesiyle orijinalleriyle değiştirmeyi başardılar. 8 yıl boyunca bu yöntemle 10 bin ürünü orijinaliyle değiştiren kardeşler en sonunda yakayı ele verdi.

Z.L. ve Z.L., Pazartesi günü Çin'den iPhone ve iPad ithal etmek ve sahte ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki Apple mağazalarında takas etmekten 41'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşlerin yargılandığı ceza belgelerine göre, Z.L. Liao'nun 22 eyaletteki 105 Apple mağazasını bizzat ziyaret ettiği ve yaklaşık 720 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştığı belirtildi.

Savcılara göre Z.L., bizzat ABD'de 18 eyalette ve Kanada'da en az 200 Apple mağazasına gitti ve yaklaşık 718 sahte iPhone ve iPad'i takas etmeye çalıştı.

EŞLERİ DE CEZA ALDI

Kardeşlerin eşlerinin de bu yöntemde aktif rol aldığı ve bu sebeple savcılar tarafından suçlandıkları belirtildi. Kadınlar suçlarını kabul ederken, üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Savcılar, sanıkların yaklaşık sekiz yıl boyunca faaliyet gösteren program sırasında mağazalarda 10 binden fazla sahte ürünü takas etmeye çalıştıklarını söyledi.

Karşılığında aldıkları orijinal ürünler daha sonra yabancı ülkelerdeki insanlara ihraç edildi ve Apple'ın toplam 6,1 milyon dolar civarında zararı oldu.

ABD Başsavcılığı'na göre kardeşler, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak San Diego'daki beş konuttaki hisselerinden, suçtan elde edilen 250 bin dolardan fazla gelirden ve komployla bağlantılı 200'den fazla Apple iPhone'dan vazgeçmeyi kabul etti.