Aman dikkat herkesin başına gelebilir. Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu. Mahkemede bile kendinizi savunamıyorsunuz

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Çoğumuz bazen cep telefonlarımızı yardım isteyen birilerinin kullanmasına izin veriyoruz. Zararsız gibi görünen bu davranış, başınızı büyük belalara sokabilir ve üstelik mahkemede ispat da edemezsiniz.

Avukat Esat Özel adlı kullanıcı sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Cep telefonunuzu kimseye kullandırmayın. Kafede otururken görünüşünden şüphe duymayacağınız biri 'şarjım bitti / telefonum bozuldu bir mesaj gönderebilir miyim?' diye ricada bulunur. Telefonunuzu kullanıp gönderdiği mesajı sildikten sonra teşekkür eder ve telefonu geri verir.

Birkaç ay sonra yüzünü dahi unuttuğunuz bu kişinin düşmanınızca yönlendirildiğini ve telefonunuzdan suç unsuru (şantaj, tehdit, cinsel taciz vs.) içeren yahut aranızdaki ticari ilişkiye/husumete dair aleyhinize bir mesaj gönderdiğini anlarsınız.

İstediğiniz kadar anlatın hâkime savcıya “Böyle bir mesaj atmadım” diye. Telefon numarası senin mi? Evet. Geçmiş olsun. (Olayı hatırlayıp kamera kaydı araştırsanız bile en fazla 1 ay tutulur. Şikâyete bağlı suçlarda bile şikâyet süresi 6 aydır. Fail kaydın silindiğine emin olduktan sonra mesajı kullanır."