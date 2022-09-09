Android'de sorun yaşadığını söyleyen kullanıcıya Apple CEO'sundan garip çözüm: Bir iPhone al

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Apple etkinliğinden sonra Apple CEO’su Tim Cook, şirketin eski tasarım şefi Johny Ive ve Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs Code 2022 etkinliğinde bir araya geldi. Üç önemli isim, kendilerine sorulan soruları yanıtladı.

Bu sorulardan birisi de iMessage odaklı bir soru oldu. Vox Media’dan LiQuan Hunt, CEO’ya RCS ile ilgili şikâyetlerini bildirdi. Annesinin telefonu ile kendi telefonu arasında video gönderimi yaparken kalitenin düştüğünden bahseden bir kullanıcıya Cook, “Annene bir iPhone al!” çözümünü üretti.

Tim Cook’un verdiği bu yanıtın üzerine Google’ın Android kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer ise “Apple’ın birlikte çalışabilirliğe neden karşı olduğu açık. Ancak insanlar annelerine yeni bir telefon almak zorunda kalmadan yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflar gönderebilmelidir.” yanıtını verdi.

Google, 2019 Mobile World Congress etkinlikleriyle birlikte RSC adlı mesajlaşma standardının üzerine düştü ve Apple’a bu konuda çağrıda bulundu.

Bu mesajlaşma standardı sayesinde bugüne kadar alışık olduğumuz SMS ve MMS deneyimini üst seviyeye çıkardığını duyurdu.