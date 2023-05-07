Apple'ın kurucusu Wozniak: Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, bir röportajda Tesla'nın otomatik pilotu hakkında ilginç iddialarda bulundu. Wozniak, "Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın" dedi.

Apple'ın kurucusu Wozniak: Sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka görmek istiyorsanız Tesla alın

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak, geçtiğimiz dönemlerde Tesla'ya duyduğu sempati sonucunda bu model elektrikli araçlardan birini satın almış ve otopilot 2.0 sürümünün yayınlanmasının ardından ise garajına ikinci Tesla modelini daha eklemişti.

Ancak ünlü mühendis aradığı şeyi Tesla otomobillerde bulamadı.

Son yıllarda Wozniak Tesla yazılımını ve şirketin lideri Elon Musk'ı eleştirmeye başladı.

“TESLA'NIN DAVA AÇMASINDAN KORKMUYORUM”

Wozniak, CNN ile yaptığı röportajda Tesla otomobillerin insanları "öldürmeye" çalıştığını ima ederek şu ifadeleri kullandı

"Aslında bunlara inandım ama yine de gerçeklikten çok uzaklar. Çalışmayan ve her fırsatta sizi öldürmeye çalışan bir yapay zeka örneği istiyorsanız bir Tesla satın alın."

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