Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 personel alımı başladı. İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde çalışmak üzere 1500 tarım işçisinin alınacağını açıkladı.

“1500 TARIM İŞÇİSİ ALIMINA İLİŞKİN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular ise İŞKUR üzerinden yapılacak” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı için başvurular başladı. Başvurular 13 Şubat - 19 şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.