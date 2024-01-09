Ar damarı çatlamak deyimi ne anlama geliyor?

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Ar damarı çatlamak deyimi ne anlama geliyor?
Ar damarı çatlamak deyimi ne anlama gelir? Ar damarı çatlamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ar damarı çatlamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Utanılacak, utanç duyulacak şeyleri sıkılmadan yapmak anlamına gelen bir deyimdir.

Kişinin 'sıtkının sıyrılması' anlamında kullanılan utanmayı bırakmak, yüzsüz olmak anlamlarını taşır.

Terbiyesiz ve ahlaksız kişileri tanımlamak için kullanılan bu deyim artık bu kişilerden her şey bekleneceğini düşünmeye işaret eder.

AR DAMARI ÇATLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Senin artık ar damarın çatlamış, bu kadarına da pes."

"Her şeyi yapar bunu yapmaz diyordum, ar damarın çatlamış artık senin..."

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