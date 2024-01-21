Ara sokakta drift atan sürücüye 45 bin 210 bin TL ceza kesildi

Fatih ilçesi Drama Caddesi üzerinde bir trafik magandası, aracıyla ara sokaklarda drift atarak yayaların güvenliğini tehlikeye attı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan maganda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelemeler sonucu drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün M.K. olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli aynı gün yapılan operasyonla yakalandı. Trafik magandasına toplam 45 bin 210 TL idari para cezası uygulanırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.