Tatil için direnen öğretmeni kovdular

Odatv'nin haberine göre, İstanbul’da bir öğretmenin "Ara tatil hakkını savunduğu" için çalıştığı özel bir eğitim kurumundaki işine son verildiği iddia edildi.

Söz konusu olayın duyulmasıyla birlikte Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Dayanışma ve Birlik” çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada bir metin yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm öğretmenleri, emek dostlarını ve kamuoyunu Eğitmen Kolejini protesto etmeye çağırıyoruz. Öğretmen emeğini işsizlik ve açlık tehdidi ile baskı altına almak isteyenler yenilmeye mahkumdur. Sendikaları, velileri, öğrencileri Eğitmen Koleji’nin işten çıkarma saldırısına karşı yanımızda olmaya davet ediyoruz.”

İşte o açıklama: