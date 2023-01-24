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Tatil için direnen öğretmeni kovdular

İstanbul'da bulunan özel eğitim kurumunun bünyesinde çalışan öğretmenin "Ara tatil hakkını savunduğu" için işten çıkartıldığı iddia edildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası dayanışma ve birlik çağırısında bulundu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:44
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Ara tatil hakkını savunan öğretmeni kovdular

Tatil için direnen öğretmeni kovdular
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Odatv'nin haberine göre, İstanbul’da bir öğretmenin "Ara tatil hakkını savunduğu" için çalıştığı özel bir eğitim kurumundaki işine son verildiği iddia edildi.

Söz konusu olayın duyulmasıyla birlikte Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Dayanışma ve Birlik” çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada bir metin yayınlanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm öğretmenleri, emek dostlarını ve kamuoyunu Eğitmen Kolejini protesto etmeye çağırıyoruz. Öğretmen emeğini işsizlik ve açlık tehdidi ile baskı altına almak isteyenler yenilmeye mahkumdur. Sendikaları, velileri, öğrencileri Eğitmen Koleji’nin işten çıkarma saldırısına karşı yanımızda olmaya davet ediyoruz.”

İşte o açıklama:

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