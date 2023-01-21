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  • Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır. Öğrencilerine karne hediyesi olarak Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti

Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır. Öğrencilerine karne hediyesi olarak Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti

Okulların sömestri tatiline girdiği şu günlerde bir öğretmenin karne hediye olarak dağıttığı Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etmesi yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:03
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Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır. Öğrencilerine karne hediyesi olarak Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti

Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır. Öğrencilerine karne hediyesi olarak Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti
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Sıraların üzerine “Nutuk” koyan öğretmenin bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdirle karşılandı.

Nerede ve kimin tarafından çekildiği bilinmeyen fotoğraf okulların kapandığı her dönem sosyal medya kullanıcıları tarafından yayınlanarak bir simge haline geldi.

Öğretmenin bu hareketi Türklüğün, Atatürk'ün milli değerlerimizin unutturulmaya çalışıldığı günümüzde çok daha kıymetli hale geldi.

Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır.

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Mehmet
21.01.2023 23:46
Ellerinden öperim öğretmenim…  
 
Ata Türkmen
21.01.2023 23:27
Yaşa var ol Öğretmenim. Ellerinden Öperim.  
 
Adalet
21.01.2023 23:22
Seni doğuran ananın ellerinden öperim.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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