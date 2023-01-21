Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır. Öğrencilerine karne hediyesi olarak Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti

Sıraların üzerine “Nutuk” koyan öğretmenin bu hareketi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdirle karşılandı.

Nerede ve kimin tarafından çekildiği bilinmeyen fotoğraf okulların kapandığı her dönem sosyal medya kullanıcıları tarafından yayınlanarak bir simge haline geldi.

Öğretmenin bu hareketi Türklüğün, Atatürk'ün milli değerlerimizin unutturulmaya çalışıldığı günümüzde çok daha kıymetli hale geldi.

Türkiye bu güzel öğretmenlere minnettardır.