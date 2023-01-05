MEB özel okul öğretmenlerini sahipsiz bıraktı. Oysaki tek bir hamleyle sorun çözülebilir

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Memur ve emekliye önce yüzde 25 veren AKP, bir gün sonra fikir değiştirerek zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı.

“İŞSİZLİK KORKUSUYLA YAŞIYORUZ”

Yapılan bu zamla beraber özel okul öğretmenleri ile devlette çalışan öğretmenler arasındaki maaş farkı 7-8 bin TL’ye çıktı. Özel sektörde çift haneli maaşları görmenin zor olduğunu ifade eden mağdur öğretmenler, “Özel kurum öğretmenleri olarak yarınımızdan değil bugünümüzden hatta, anımızdan korktuğumuz, ne olacak korkusuyla yaşadığımız bir hayatı yaşamak zorundayız. Sabah başladığımız işi, akşam işsiz olarak bırakma endişesi ile bir hayat geçirmekteyiz” diyerek endişelerini dile getirdi.

“KAMU ÖĞRETMENLERİ DALGA GEÇİYOR”

Kamu öğretmenlerine verilen uzman öğretmenler kadrolarından kendilerinin de yararlanmalarının önünün açıldığını ifade eden mağdur öğretmenler, “Milli Eğitim bakanlığı şartları taşıyan ve özel kurumlarda 10 seneyi doldurmuş ve gerekli belgeleri tamamlamış olan özel kurum öğretmenlerine uzman öğretmenlik belgesi verildi. Ancak bu belge ne maaşlarımızda bir artışa ne de statümüzde bir değişikliğe neden oldu. Kamu öğretmenleri tarafından dalga konusu yapıldı sadece” açıklamasında bulundu.

“ÖZEL OKULLARDA DA MAAŞ SKALASI OLSUN”

Öğretmenlerin talepleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitim kurumu açılışında, devlet maaş skalası gibi bir skala belirlemesi ve özel sektör çalışanı öğretmenlerin belirli bir oranın altında maaş almasının engellenmesi yönünde. Böylece sigorta primlerinin de yükseleceğini ifade eden özel sektör çalışanı öğretmenler, “Çift haneyi bile görmeyen maaşlarımız üzerinden yatan sigorta primleri üzerinden emekli olduğumuzda alacağımız emekli maaşı ortada. Bu parayla ne geçinebiliriz ne de kiramızı ödeyebiliriz. Belirli özel eğitim kurumu açılışında aranan şartlar arasına maaş skalası belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.