Araba alamayan adam oturup kendi arabasını kendi yaptı

Medyabar’da yer alan habere göre, Sakarya Akyazı’da yaşayan emekli Mehmet Aydın araç fiyatları aşırı şekilde artınca kendi evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek kendi otomobilini tasarladı.

Kendi kurduğu atölyede çalışan Mehmet Aydın, "Son aylarda motosiklet ve otomobil fiyatlarında önemli artışlar yaşandı, Yeni araç veya motosklet alamayınca evin bir bölümünü atölyeye çevirerek çalışmaya başladım. Kısa sürede yakın mesafede kullanabileceğim aracımı yaptım. benzinle çalışan aracımın yakıtı da çok düşük. Ben şimdilik çarşıya ve markete giderken kullanıyorum, aracımı geliştirmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Aydın aracının bakımını da kendi atölyesinde yaptığını söyledi.