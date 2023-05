Araba hırsızlığından korunmak isteyenlere New York'lu polislerden Airtag tavsiyesi

Araba hırsızlığı New York’ta her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 13 artan hırsızlık vakaları sonucunda vatandaşlar çareyi AirTag almakta buldu.

Kar amacı gütmeyen kuruluş Association for a Better New York ve NYPD arasındaki iş birliğinin, ilk aşamada 500 adet AirTag ile başlayacağı ifade edildi. NYPD Şefi John Chell, insanların hırsızlıkla ilgili bir uyarı aldıkları anda 911’i arayabileceklerini belirtti.

NYPD Şefi yine de araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğinin altını çizerken vatandaşların doğrudan müdahale etmeye çalışmak yerine arabalarının yerinin polise vermelerini tavsiye etti.

AİRTAG NEDİR?

AirTag, araba dahil olmak üzere herhangi bir eşyaya takılabilen küçük takip cihazıdır. iPhone veya iPad’deki “Bul” uygulaması kullanılarak eşyanın konumu görülebilir ve hareket halinde kullanıcıya uyarılar gönderilir.

NYPD ayrıca Hyundai ve Kia sahiplerine yönelik bir uyarıda bulundu. Belirli araçları etkileyen güvenlik açığına karşı yazılım güncellemesinin en kısa sürede yüklenmesi talep edildi. Bu açık yüzünden 966 adet Hyundai ve Kia’nın çalındığı bildirildi.