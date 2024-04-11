Arabanın kaputundan 16 kiloluk kobra çıktı

Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki bir köyde, bir kadın otomobilinin kaputunu açtığında dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olan 16 kilogramlık bir "kral kobra" ile karşılaştı. Kadının köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine fark edilen kobra için olay yerine uzman ekipler çağrıldı. Yapılan operasyonda, kaputun altından çıkarılan yılanın 4 metre 25 santimetre uzunluğunda olduğu ve şimdiye kadar yakalanan en büyük kral kobra olduğu belirlendi. Ekip, operasyon sonunda yılanla bir hatıra pozu verdi ve yılanı Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi'ne teslim etti.