Akaryakıta zamların şahı geliyor. Bugün depoları fulleyin

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bütçe açığını kapabilmek için emeklilere bir kereye mahsus verilecek 5 bin TL'lik ikramiyeyi 5 5 grup alamadı. Harıl harıl para arayışında olan hükümet en yaptığı şeyi yaparak motorine bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde 2 lira 25 kuruş zam yapacak.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 90.80'den kapanırken, bugün ise 90.66'dan işlem görüyor olması bile zammı durduramadı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda motorin 37 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 33 kuruşa, Ankara'da 37 lira 98 kuruşa, İzmir'de 38 lira 14 kuruşa satılıyor.

Yapılacak 2 lira 25 kuruşluk zam sonrası motorin Avrupa Yakası'nda 39 lira 64 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 39 lira 58 kuruşa, Ankara'da 40 lira 23 kuruşa, İzmir'de 40 lira 39 kuruşa depoları doldurulacak.

"YOLUNACAK KAZIZ"

Zamdan nasibini almayan benzin ise Avrupa Yakası'nda 33 lira 64 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 59 kuruşa, Ankara'da 34 lira 27 kuruşa, İzmir'de 34 lira 37 kuruşa satılıyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığından benzin ile motorin arasındaki fark 2 lira 25 kuruşluk zam sonrası fark 6 liraya çıkacak.

45 litre deposu alan bir araç sürücüsü deposunu bugün doldurursa karı 101 lira olacak.

Yapılacak zamma isyan eden bir vatandaş "Benzin motorinden 6 lira ucuza satılacak. Bunu hala anlamıyorum. Devlet bizim aklımızla dalga geçiyor. Nasıl olsa kimsenin sesi çıkmıyor. Akaryakıt fiyatları 50 TL'ye çıksa bile kimseden ses çıkmaz. 51 TL olduğunda ise 'Çok yaptılar ya' derler. Hepimiz yolunacak kazız kaz" diye konuştu.