Arabasına travesti alan genç rezil oldu. Parasını alamayınca erkek gibi kavga etti. İki erkek dövüştü

İstanbul’da garip bir kavga yaşandı. Beşiktaş Levent’te iddiaya göre, bir adam ile trans birey arasında cadde ortasında tartışma çıktı.

Trans birey, bağırarak paramı ver diyerek bağırırken adam ise onu yakalamaya çalıştı.

Birbirlerine küfür ve hareket eden 2 kişi arasında üzün süre araç etrafında köşe kapmaca oynandı.

Adam elindeki biber gazı ile transa sıkmaya başladı. Trans birey ise elindeki çantayla adamın arabasına zarar verdi. Trans bireyin ara ara “Benimle zorla birlikte olmak istedi” gibi sözlerinin de olduğu duyuluyor.

KİMSE KAVGAYI AYIRAMADI

Öte yandan iki erkeğin kavgasını kimse ayırmaya cesaret edemedi. Bir vatandaşın araya girmeye çalıştığı görülüyor ancak kavga eden erkeklerden biri vatandaşı itiyor.

Kavga süresinde birbirlerine söyledikleri sözlere bakılınca mevzunun para olduğu anlaşılıyor. Edinilen diğer bilgilere göre de polis ekipleri 2 kişiyi alarak emniyete götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.