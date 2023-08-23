Arabasında telefon tutucu kullananlara kötü haber: Yararından çok zararı var

Editör: Ersoy ÖZDEM

Reddit’te bir kullanıcının “iPhone 11’imin kamerası düzgün çalışmıyor” sorusu ile ortaya çıkan telefon tutucu sorunları gündem oldu.

Her teknolojik üründe olduğu gibi telefonlarımızda da çok çeşitli, mikro denilebilecek boyutlara sahip devre kartları ve parçaları bulunur.

Bu parçalar telefonun işlemcisini, kamerasını, bataryasını vb. birçok değerli donanımının doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Reddit kullanıcısı telefonunu yol tarifi amacıyla yanında tuttuğunu ve telefon tutucu kullandığını ifade etti.

Telefon tutucudaki cihaz çok fazla sarsıntıya maruz kalıyor.

bu sarsıntılar her ne kadar istenmese de otomobile ve motosiklete yapışık konumda olduğu için telefona geçiyor.

Cihaz içindeki hassas parçalar zarar görüyor. Yine Reddit kullanıcısı akıllı telefonundan ziyade telefonunun makro lensinde yaşadığı söyledi.

Sorunun kaynağı ise bir başka kullanıcının aynı şekilde telefonunu sarsıntılara maruz bırakmasıyla yaşadığı kamera titreme sorunu ile anlaşıldı.