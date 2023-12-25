Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücünün arabasına saldıran Hollanda plakalı aracın sürücüsünün kim olduğu belli oldu. İsminin Berkan Çoban olduğu ve B&S Transport adında bir nakliye şirketi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye saldırdı.

Hollanda plakalı sürücü, tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte keserek yapmadığını bırakmadı.

Daha sonra aracından öfkeyle inen gurbetçi sürücü, tartıştığı sürücünün aracına defalarca yumruk atarak küfür ve hakaretler savurdu.

Olayı görüp müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlar gurbetçiyi durdurmak istedi ancak gurbetçi saldırılarına devam etti ve aracın dikiz aynasını kırdı.

O anları cep telefonu kamerasına anbean kaydeden sürücü ile gurbetçi arasında tartışmalar bir süre devam etti.

Ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, karakola gidip gurbetçi saldırgandan şikayetçi oldu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gazeteci Eşref Lersan, saldırgan sürücünün kimliğini açıkladı:

Şahsı buldum. İsmi Berkan Çoban. Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde yaşıyor. “B&S Transport” adında bir nakliye şirketi var. Yarın Hollanda makamlarıyla irtibata geçeceğim. Bu görüntüleri ve kimlik bilgilerini paylaşacağım.

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