Yabancı plakalı araç süren bir şahıs yolda tartıştığı otomobile saldırdı. Bu magandayı kim bu ülkeye aldı?

İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye yapmadığını bırakmadı.

Hollanda plakalı sürücü, tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte kesti.

Daha sonra aracından bir hışımla inen gurbetçi sürücü, tartıştığı sürücünün aracına defalarca yumruk attı. Küfür ve hakaretler savurdu.

Olayı görüp müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlar da gurbetçiyi durduramadı. Saldırılarına devam eden gurbetçi, aracın dikiz aynasını kırdı.



O anları cep telefonu kamerasına kaydeden sürücü ile gurbetçi arasında diyalog bir süre devam etti.

Ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, karakola gidip gurbetçi magandadan şikayetçi oldu.