Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ücret tarifesi;

2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 520 lira,

3-5 kişinin taraf olması durumunda saati 1100 lira,

6-10 kişinin taraf olması durumunda saati 1200 lira,

11 ve daha fazla kişinin taraf olması halinde ise bir saat için 1300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda ise ücret tarifesi;

2 kişinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda saat ücreti 900 lira olacak.

3-5 kişinin taraf olduğu işlemlerde için ücret 1900 lira,

6-10 kişi için 2000 lira,

11 ve üzeri için ise 2100 lira olacak.

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise;

2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 580 lira,

3-5 kişinin taraf olması durumunda saati 1200 lira,

6-10 kişinin taraf olması durumunda saati 1300 lira,

11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda bir saat için 1400 lira olacak.