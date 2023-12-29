Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Kaynak: AA
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2024'te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ücret tarifesi;

2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 520 lira,

3-5 kişinin taraf olması durumunda saati 1100 lira,

6-10 kişinin taraf olması durumunda saati 1200 lira,

11 ve daha fazla kişinin taraf olması halinde ise bir saat için 1300 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda ise ücret tarifesi;

2 kişinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda saat ücreti 900 lira olacak.

3-5 kişinin taraf olduğu işlemlerde için ücret 1900 lira,

6-10 kişi için 2000 lira,

11 ve üzeri için ise 2100 lira olacak.

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise;

2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saati 580 lira,

3-5 kişinin taraf olması durumunda saati 1200 lira,

6-10 kişinin taraf olması durumunda saati 1300 lira,

11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda bir saat için 1400 lira olacak.

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