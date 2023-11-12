Araç alacaklar için kritik uyarı. Uzmanından dikkat çeken sözler

Araç pazarının daralacağını söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın” dedi.

KAYNAK: AA
Araç alacaklar için kritik uyarı. Uzmanından dikkat çeken sözler

Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

“2023'Ü YAKLAŞIK 58 BİN ADET SATIŞLA KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”

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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplantıdaki konuşmasında, Toyota olarak 2023'ü yaklaşık 58 bin adet satışla kapatacaklarını öngördüklerini söyledi.

Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, "Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık" dedi. Gelecek yıl pazarda yüzde 10'luk paya sahip olacaklarını aktaran Bozkurt, ekimde en çok satan üç markadan biri olduklarını dile getirdi.

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"2024'TE PAZAR DARALABİLİR"

Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti.

Bozkurt, şöyle devam etti: "Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir."

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“BUGÜN OTOMOBİL ALACAKSANIZ ALIN YARINA BIRAKMAYIN”

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi.

"Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor." diyen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Ancak otomobil almak için 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."

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