Yatırım araçlarından döviz ve borsa bu hafta kazandırdı. Altın kaybettirdi

Yatırımcıların yüzünü döviz ve borsa güldürdü. Altın ise yatırımcısını üzdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu haftayı artıda kapadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yatırım araçlarından döviz ve borsa bu hafta kazandırdı. Altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,85 kazançla 7.771,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.942,82 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,20 kazançla 7.372,19 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,15 artışla 9.838,01, sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kazancıyla 12.456,54 puana yükselirken, mali endeks yüzde 0,33 azalarak 7.844,34 puana geriledi.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 356 milyar 293 milyon lirayla Koç Holding, 316 milyar 158 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 288 milyar 798 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN DÜŞTÜ DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 değer kaybıyla 1.786 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kayıpla 12.000 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,55 değer kazanarak 28,5660 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,30 yükselişle 30,5270 lira oldu.

Geçen hafta 35,0000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 azalarak 34,9440 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,15 kazançla 31,7760 liradan alıcı buldu.

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