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2023’te araç fiyatları düşecek mi?

2023 yılında araç fiyatlarının düşüp düşmeyeceğiyle ilgili Arabam.com CEO’su Arda Ayvaz açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:13
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Araç fiyatları 2023'te nasıl olacak. Düşecek mi

2023’te araç fiyatları düşecek mi?
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Otomotiv sektörü, son 2 yıldır tarihindeki en büyük krizlerinden birini yaşıyor. 2021 yılı başında başlayan yarı iletken elektronik krizi, bir diğer deyişle çip krizi, dünya çapındaki otomotiv üretimine büyük bir darbe vurdu.

2023 yılında ise araç fiyatlarını düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

Arabam.com CEO’su Arda Ayvaz konuyla ilgili Capital Dergisi’ne açıklama yaptı.

Ayvaz, "2023’te ikinci el binek otomobil satış adetleri 2022’de olduğu gibi 6,3 milyon civarlarında seyreder. Burada seçim de oldukça etkili olacaktır. Seçime doğru ikinci el araç alımı için tüketicilere kredi imkanları sunulırsa sektör pozitif yönde etkilenir.” dedi.

Capital Dergisi’nde ,”İkinci elde fiyat artışları bu yıl da devam edecek mi?” sorusuna Ayvaz, 2023’te seçim ve ÖTV politikaları etkili olacak. Bunu yanı sıra kur artışı, enflasyon gibi unsurların etkisi azalmadan fiyatlarda düşüş beklemek çok doğru olmaz.” diye cevap verdi.

Ayrıca Ayvaz, “2023’te otomotiv sektörünün seyrini tedarik zincirindeki gelişmelerle birlikte araçların bulunurluğu belirleyecek” dedi.

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