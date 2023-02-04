Peugeot 208 Şubat ayı fiyatları açıklandı

2012’den beri otomotiv sektöründe önemli işlere imza atan Peugeot 208’in özellikleri ve yeni fiyatları duyuruldu.

FİYAT LİSTESİ:

ÖZELLİKLERİ:

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Peugeot 208; üç motor seçeneğiyle satışta. Otomobilin silindir hacmi ve silindir sayısı, tüm seçeneklerde aynı. Burada şanzıman, beygir, tork ve yakıt tüketimlerinde değişiklikler söz konusu. 1,2 PureTech; 75 hp güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla gelen otomobilin karma yakıt tüketimi 4,1 litre.

İkinci seçenekte 100 hp güç ve 205 Nm tork üretimi mevcut. Turbo beslemeli motorda 8 ileri tam otomatik şanzıman ve karma 4,3 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Üçüncü seçenekte 130 hp güç ve 230 Nm tork karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde 8 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun karma yakıt tüketimi ise 4,5 litre.

Otomobilde Prime, Prime Selection, Allure Selection ve GT olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Yorgunluk Tespit, Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu, Şerit Konumlama Asistanı, Aktif Şerit Takip, Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Kör Nokta Uyarı ve Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi gibi güvenlik özellikleri ise sadece üst seviye GT paketinde sürücülere standart olarak sunuluyor.