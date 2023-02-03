Citroen Ami’nin şubat ayı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Son birkaç senedir tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi ve pandemi gibi sorunlar otomotiv sektörünü etkiledi.
Birçok otomobil modeli de zamlı fiyatlarını açıkladı. Citroen Ami’nin Şubat ayı zamlı fiyatı da duyuruldu.
FİYATI:
ÖZELLİKLERİ
Citroen Ami, 6 kW gücündeki elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. 40 Nm tork üretebilen aracın vites sayısı ise 1. Bunun dışında 3 saatte tam şarj olan 5,5 kWh‘lik bataryasıyla maksimum 75 km menzil sunuyor.
Modelde sürücülere sunulan standart donanım özellikleri şu şekilde:
LED Farlar ve Sinyaller
Hız Gösterge Paneli
2 Hız Modlu Ön Silecek Kontrolü
Akıllı Telefon Tutacağı ve USB
Isıtma ve Havalandırma
Manuel El Freni
Sürüş Mod Seçimi D/N/R
Sürücü Koltuğu Ayarlama Kolu
3 Bölmeli Renkli Ön Panel Saklama Alanı
2 Adet Çizgi Detaylı Kapı Filesi
1 Adet Ön Konsolu Aşağıdan Ayıran Siyah File
Renkli Çanta Askısı
Van Kapılarda Saklama Gözleri
2 Adet Renk Detay Çerçeveli Siyah Paspas
2 Adet Renkli Çizgi Detaylı Kapı Filesi
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