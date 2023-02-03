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Citroen Ami’nin şubat ayı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Citroen Ami’nin 2023 Şubat ayı fiyatı belli oldu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:57
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Citroen Ami’nin şubat ayı fiyatı belli oldu

Citroen Ami’nin şubat ayı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat
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Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Son birkaç senedir tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi ve pandemi gibi sorunlar otomotiv sektörünü etkiledi.

Birçok otomobil modeli de zamlı fiyatlarını açıkladı. Citroen Ami’nin Şubat ayı zamlı fiyatı da duyuruldu.

FİYATI:

ÖZELLİKLERİ

Citroen Ami, 6 kW gücündeki elektrikli motorla sürücülerin karşısına çıkıyor. 40 Nm tork üretebilen aracın vites sayısı ise 1. Bunun dışında 3 saatte tam şarj olan 5,5 kWh‘lik bataryasıyla maksimum 75 km menzil sunuyor.

Modelde sürücülere sunulan standart donanım özellikleri şu şekilde:

LED Farlar ve Sinyaller

Hız Gösterge Paneli

2 Hız Modlu Ön Silecek Kontrolü

Akıllı Telefon Tutacağı ve USB

Isıtma ve Havalandırma

Manuel El Freni

Sürüş Mod Seçimi D/N/R

Sürücü Koltuğu Ayarlama Kolu

3 Bölmeli Renkli Ön Panel Saklama Alanı

2 Adet Çizgi Detaylı Kapı Filesi

1 Adet Ön Konsolu Aşağıdan Ayıran Siyah File

Renkli Çanta Askısı

Van Kapılarda Saklama Gözleri

2 Adet Renk Detay Çerçeveli Siyah Paspas

2 Adet Renkli Çizgi Detaylı Kapı Filesi

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Vatandaş
3.02.2023 10:13
Hayret, nasıl oldu da 500 bin liradan ucuz oldu bu? Hiç yakıştıramadım. Tez vergiler 10 katına çıkartıla.  
 
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