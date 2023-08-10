Araç içerisinde fenalaşan taksi sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi 4519 Sokak'ta 13.15 sıralarında, müşteri almaya giden 35 AD 732 plakalı taksinin sürücüsü Ahmet Dereli (57), araç içerisinde fenalaştı.

Taksiyi yol kenarına çeken sürücünün durumu gittikçe kötüleşirken, vatandaşlar Dereli'yi araçtan çıkardı. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, vatandaşlar Dereli'ye kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ahmet Dereli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 57 yaşındaki adamın ölüm sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.